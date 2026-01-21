Bolu'da Alperen vakası: Aileye yurt dışı kaynaklı tehdit mesajları

Bolu'da 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak'ın ölümüne neden olan olayla ilgili yargılama sürerken, ailenin yurt dışına kayıtlı numaralardan tehdit mesajları aldığı öğrenildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, 12 Haziran 2025 tarihinde İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan Kültür Park'ta gerçekleşti. İddiaya göre, 13 yaşındaki S.Ş. ile 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak arasında çıkan tartışma sonrası S.Ş., Toprak'a yumruk attı. Darbenin ardından yere yığılan Toprak'ın kalbi durdu; sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürülen genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak S.Ş. ve yanında bulunan 14 yaşındaki E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İfadelerinin ardından S.Ş. tutuklanırken, E.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Duruşma süreci

Davanın ikinci celsesi Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda görüldü. Mahkeme heyeti, daha önce Adli Tıp Kurumu'ndan istenen otopsi raporunun dosyaya ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 4 Mart'a erteledi.

Aileye gönderilen tehdit mesajları

Ailenin edindiği bilgiye göre, yurt dışına kayıtlı numaralardan ailenin cep telefonlarına hakaret ve ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderildi. Mesajlarda yer alan bazı ifadeler şunlar: 'Sizin kafanızı kesip, köpeklere yem edeceğim', 'Oğlunuzu öldüren kardeşlerime helal', 'Alperen nasıl öldü ama, çok zevkli değil miydi?'.

Olay öncesi silahlı paylaşım

Soruşturma kapsamında, olaya karışan tutuklu sanık S.Ş.'nin olaydan yaklaşık bir saat önce sosyal medya hesabından tabancalı fotoğraf paylaştığı tespit edildi.

Avukatın açıklaması

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan ailenin avukatı Alper Coşkun, ailenin tehdit mesajlarına maruz kaldığını belirterek, "Bugün davanın ikinci duruşması yapıldı. Adli tıptan rapor bekliyoruz. Şu an dosyanın kararı çıkması için tek eksik adli tıptan beklenen rapor. Umarım bir an önce sonuçlanır. Aile bu süreç boyunca 'Alperen ne güzel öldü' gibi mesajlar aldı" dedi.

