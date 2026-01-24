Aksaray'da Bıçakçıya Gece Baskını: Binlerce Liralık Bıçaklar Çalındı

Aksaray Minarecik'te gece yarısı bıçakçı Barış I.'nın dükkan camı kırıldı, vitrindeki binlerce liralık bıçaklar çalındı; polis ve savcılık soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:23
Minarecik Mahallesi'nde vitrindeki ürünler hedef alındı

Gece yarısı Minarecik Mahallesi 559. Sokak'ta bulunan bir bıçakçı dükkânının camı kırıldı ve vitrindeki bıçaklar çalındı.

Barış I. (50) adlı esnaf, sabah dükkânını açmak için geldiğinde camının kırık olduğunu ve binlerce liralık bıçaklarının yerinde olmadığını fark etti.

Esnaf durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışmaları başlattı.

Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmî tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

