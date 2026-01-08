Adapazarı'nda Tartışma Kanlı Bitti: Kişi Göğsünden Bıçaklandı, Şüpheli Kaçtı

Adapazarı'nda Kudüs Caddesi'nde çıkan kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı; durumu ağır olan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli kaçtı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:30
Kudüs Caddesi'nde market önünde çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı

Kudüs Caddesi üzerinde bulunan Orta Garaj otobüs durakları yanındaki bir marketin önünde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, yanında bulunan kesici aletle tartıştığı kişiyi göğsünden yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

