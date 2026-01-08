Adapazarı'nda Tartışma Kanlı Bitti: Kişi Göğsünden Bıçaklandı, Şüpheli Kaçtı

Kudüs Caddesi'nde market önünde çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı

Kudüs Caddesi üzerinde bulunan Orta Garaj otobüs durakları yanındaki bir marketin önünde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, yanında bulunan kesici aletle tartıştığı kişiyi göğsünden yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

