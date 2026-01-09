Sarıyer'de Motosikletli Genç Denize Düştü — Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Sarıyer'de motosikletli gencin denize düşmesi güvenlik kamerasında

İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi'nde 7 Ocak Çarşamba saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre sahil kenarında motosikletiyle seyir halinde olan Kemal Uğur harekete geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Kemal Uğur, motosikletine bakmak için tekrar denize girdi. Ancak Uğur bir daha sudan çıkamayınca bölgedeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin çalışmaları sonucu denizden çıkarılan Kemal Uğur, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Uğur kurtarılamadı.

Olay anı görüntülendi

Soruşturma sürerken olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kemal Uğur'un sahilde ilerlerken denize düştüğü görülüyor; aynı sırada balık tutan vatandaşların panikle etrafa koştuğu anlar da kameraya yansıyor.

Soruşturma devam ediyor.

