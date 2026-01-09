Ordu Ulubey’de 81 yaşındaki Akif Öztürk öldürüldü; şüpheli O.Y. yakalandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 81 yaşındaki Akif Öztürk ahırda bıçaklanarak hayatını kaybetti; şüpheli O.Y. Altınordu'da suç aletiyle yakalandı. Cenaze Çatallı Mahallesi'nde defnedildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:11
Ulubey Kumrulu Mahallesi'nde bıçaklı saldırı

Ordu'nun Ulubey ilçesi Kumrulu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 4 çocuk babası Akif Öztürk (81), evlerine ait ahırda vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçaklanmış halde bulundu.

Eşi Birgül Öztürk (75), yerde hareketsiz yatan eşini görünce bağırdı ve olaya komşuları müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen O.Y. (26) isimli kişiyi tespit ederek takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli, gece saatlerinde Altınordu ilçesinde suç aleti ile birlikte yakalandı. Olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelinin, hayatını kaybeden Akif Öztürk ile akraba olduğu iddia ediliyor.

Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden Akif Öztürk için Ulubey ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Öztürk, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Çatallı Mahallesi'nde toprağa verildi.

