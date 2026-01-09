Tuzla'da Fırtına Kıyıda Büyük Hasar: Çok Sayıda Tekne Zarar Gördü

Tuzla'da dün etkili fırtına sahil hattında büyük hasara yol açtı; çok sayıda tekne zarar gördü. Bugün Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri hasar tespiti yapıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:15
Tuzla'da Fırtına Kıyıda Büyük Hasar: Çok Sayıda Tekne Zarar Gördü

Tuzla'da fırtına kıyıda büyük hasara neden oldu

İstanbul’un Tuzla ilçesinde dün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, sahil kesiminde büyük hasara yol açtı.

Fırtına nedeniyle yükselen dalgalar, kıyıda demirli çok sayıda tekneye zarar verdi. Dalgaların etkisiyle bazı tekneler alabora olurken, bazıları parçalandı ya da battı.

Olayın hemen ardından tekne sahipleri sahile gelerek teknelerini kurtarmaya ve daha fazla zarar oluşmasını önlemeye çalıştı.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bugün bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik, belediye ve ilgili kurum ekipleri, zarar gören tekneler ile sahil hattında incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar kapsamında alabora olan ve batan teknelerin sayısı ile maddi hasarın boyutunun belirlenmesi için rapor hazırlandığı öğrenildi.

İSTANBUL’UN TUZLA İLÇESİNDE DÜN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ, SAHİL KESİMİNDE...

İSTANBUL’UN TUZLA İLÇESİNDE DÜN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ, SAHİL KESİMİNDE BÜYÜK HASARA YOL AÇTI. FIRTINA NEDENİYLE YÜKSELEN DALGALAR, KIYIDA DEMİRLİ ÇOK SAYIDA TEKNEYE ZARAR VERDİ.

İSTANBUL’UN TUZLA İLÇESİNDE DÜN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ, SAHİL KESİMİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti: 12 Yıl 6 Ay Hapis ve 125 Bin TL Ceza
2
Tunahan Yılmaz’a 5 Milyon Lira Tazminat: Mahkeme Valilik ve Belediyeleri Kusurlu Bululdu
3
Bursa'da FETÖ’cü kundakçıya savcıdan 15 yıl hapis talebi
4
Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın tahliyesine Başsavcılıktan itiraz
5
Gümüşhane'de LPG Yüklü Tanker Dere Yatağına Devrildi: 1 Yaralı
6
Demirci’de 8 Gündür Kayıp Şerife Çınar Dere Yatağında Ölü Bulundu
7
Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 46 bin 416 TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları