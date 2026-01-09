Tuzla'da Fırtına Kıyıda Büyük Hasar: Çok Sayıda Tekne Zarar Gördü

Tuzla'da fırtına kıyıda büyük hasara neden oldu

İstanbul’un Tuzla ilçesinde dün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, sahil kesiminde büyük hasara yol açtı.

Fırtına nedeniyle yükselen dalgalar, kıyıda demirli çok sayıda tekneye zarar verdi. Dalgaların etkisiyle bazı tekneler alabora olurken, bazıları parçalandı ya da battı.

Olayın hemen ardından tekne sahipleri sahile gelerek teknelerini kurtarmaya ve daha fazla zarar oluşmasını önlemeye çalıştı.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bugün bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik, belediye ve ilgili kurum ekipleri, zarar gören tekneler ile sahil hattında incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar kapsamında alabora olan ve batan teknelerin sayısı ile maddi hasarın boyutunun belirlenmesi için rapor hazırlandığı öğrenildi.

