Adıyaman'da 10 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç., Jandarma ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:56
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada aranan bir kişiyi yakaladı.

Operasyon ve gözaltı

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahısın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

