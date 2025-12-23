DOLAR
Antalya'da Yaklaşık 20 Aracın Lastikleri Kesildi — Şüpheli Gözaltında

Antalya Alanya Damlataş Caddesi'nde park halindeki yaklaşık 20 aracın lastikleri bıçakla kesildi; bir şüpheli kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:38
Damlataş Caddesi'nde gece saatlerinde yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesi Damlataş Caddesinde, gece saatlerinde park halindeki araçların lastiklerinin kesildiği yönünde ihbar alındı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sabah saatlerinde araç sahiplerinin lastiklerinin patlak olduğunu bildirmesi üzerine inceleme başlattı.

Yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 20 araçnın lastikleri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla kesildi. Olay anına ilişkin görüntülerde, şüphelinin araçların yanına gelip lastikleri kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin çevredeki çalışmaları sonucu, lastikleri kestikten sonra olay yerinden ayrıldığı belirlenen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sabah saatlerinde ise gözaltına alınan şüphelinin ailesi tarafından mağdur araç sahiplerinin zararlarının karşılandığı ve araçların lastiklerinin lastikçiler tarafından yaptırıldığı öğrenildi.

Lastikleri patlatılan mağdurlardan Onur Tüzün, "Çocuğu okula götürecektim. Sabah kalktım bir baktım lastikler inmiş. Yol boyunca herkesin lastiğini kesmişler. Bana komşum söyledi. Şüpheli lastikleri yaptıracakmış" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

LASTİKLERİ KESİLEN ARAÇLAR TAMİRCİNİN YOLUNU TUTTU

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

