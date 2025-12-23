Beyoğlu'nda ilaçlama sonrası 5 kişilik ailede zehirlenme şüphesi

bir süre içinde kusma ve kaşıntı şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Durumu bildiren baba İsmet K., sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ambulansla evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu vaka, daha önce Almanya'dan 9 Kasım 2025'te turistik amaçla İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Çiğdem Böcek (27), Servet Böcek (38), Masal (3) ve Kadir Muhammet (6)'in mide bulantısı ve kusma şikayeti sonrası hayatını kaybetmesi iddialarının yankıları sürerken meydana geldi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri bina ve dairede inceleme yaptı; binadan ve daireden numune alındığı bildirildi. Yetkililer, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Böcek ailesinin ölümünün ardından Beyoğlu'nda zehirlenme şüphesi