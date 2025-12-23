DOLAR
Beyoğlu'nda ilaçlama sonrası 5 kişilik ailede zehirlenme şüphesi

Beyoğlu Hacıahmet'te ilaçlama yapılan eve giren 5 kişilik aile kusma ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı; AFAD inceleme yaptı, numune alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:36
Hacıahmet Mahallesi'nde fenalık sonrası sağlık ekipleri ve AFAD müdahalesi

İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir gün önce evinde ilaçlama yaptıran ailenin üyeleri iddiaya göre kısa süre sonra fenalaştı.

İsmet K.

bir süre içinde kusma ve kaşıntı şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Durumu bildiren baba İsmet K., sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ambulansla evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu vaka, daha önce Almanya'dan 9 Kasım 2025'te turistik amaçla İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Çiğdem Böcek (27), Servet Böcek (38), Masal (3) ve Kadir Muhammet (6)'in mide bulantısı ve kusma şikayeti sonrası hayatını kaybetmesi iddialarının yankıları sürerken meydana geldi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri bina ve dairede inceleme yaptı; binadan ve daireden numune alındığı bildirildi. Yetkililer, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Böcek ailesinin ölümünün ardından Beyoğlu'nda zehirlenme şüphesi

Böcek ailesinin ölümünün ardından Beyoğlu'nda zehirlenme şüphesi

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

