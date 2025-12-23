Adıyaman'da Traktöre Tren Çarptı: Gölbaşı'nda 1 Yaralı

Adıyaman'da Traktöre Tren Çarptı: 1 Kişi Yaralandı

Gölbaşı Karaburun yakınlarında kaza

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü yakınlarında, Mustafa Sığırcı idaresindeki 02 ACL 637 plakalı traktör, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışırken lastiğinin raylar arasında sıkışması sonucu mahsur kaldı.

Bu sırada Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan yük treni, mahsur kalan traktöre çarptı. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Mustafa Sığırcı yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sığırcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

