DOLAR
42,83 -0,02%
EURO
50,62 -0,5%
ALTIN
6.132,27 -0,47%
BITCOIN
3.731.433,17 1,42%

Adıyaman'da Traktöre Tren Çarptı: Gölbaşı'nda 1 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı'nda rayları geçmeye çalışan traktöre yük treni çarptı; sürücü Mustafa Sığırcı yaralandı, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:28
Adıyaman'da Traktöre Tren Çarptı: Gölbaşı'nda 1 Yaralı

Adıyaman'da Traktöre Tren Çarptı: 1 Kişi Yaralandı

Gölbaşı Karaburun yakınlarında kaza

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü yakınlarında, Mustafa Sığırcı idaresindeki 02 ACL 637 plakalı traktör, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışırken lastiğinin raylar arasında sıkışması sonucu mahsur kaldı.

Bu sırada Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan yük treni, mahsur kalan traktöre çarptı. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Mustafa Sığırcı yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sığırcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE TREN İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE TREN İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE TREN İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Sanığa 15 Yıl 9 Ay Hapis, Diğerine Beraat
2
Kayseri'de 'yan bakma' cinayetinde müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis
3
Kayseri'de 11 yıl 6 ay hapisle aranan N.Z. yakalandı
4
Erzincan Zabıtası 266 Marketi Denetledi: Süresi Geçen Ürünlere El Konuldu
5
Bilecik’te Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve 80 kg Tütün Ele Geçirildi
6
Siirt'te Laboratuvar Skandalı: 8'i Sağlık Çalışanı 30 Kişi Gözaltında
7
Bursa’da İmar Krizi: Hasköy’de Yıkım Traktör Barikatıyla Durduruldu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi