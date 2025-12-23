DOLAR
Ela Rümeysa Cebeci'nin Ek İfadesi Ortaya Çıktı: 'Uyuşturucu Satıcısı Değilim, Kokain Kullanmadım'

Tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin 20 Aralık tarihli ek ifadesinde, uyuşturucu kullandığını ancak satıcı olmadığını, kokain kullanmadığını ve yeni test istediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 18:28
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin ek ifadesi ortaya çıktı.

Ek İfade Detayları

Cebeci, 20 Aralık tarihinden alınan ek ifadesinde şunları söyledi:

"Kendi rızam ile kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum, daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun Whatsapp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim. Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurtdışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm"

Cebeci ifadesinin devamında ise şunları aktardı:

"2021 yılında Sadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı. Sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım. Kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip bildiklerimi yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım"

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

