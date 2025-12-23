DOLAR
Siverek'de Yeni Doğan Annenin Trajik Ölümü: 15 Günlük Mutluluk Sona Erdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 15 gün önce doğum yapan 30 yaşındaki C.E., yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 19:26
Kaza ve olay yeri

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, 15 gün önce doğum yapan bir kadın yaşamını yitirdi. Olay, Siverek-Diyarbakır Karayolu üzeri Şirinkuyu Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 NN 447 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan C.E. (30) adlı kadına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Aileye ve soruşturmaya ilişkin gelişmeler

Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi C.E.'in 15 gün önce bir bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. Genç annenin ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı ve kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

