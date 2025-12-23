Burdur Kemer'de Ev Yangını Söndürüldü — Elmacık Köyünde Maddi Hasar
Olayın Ayrıntıları
Burdur’un Kemer ilçesi Elmacık köyünde öğle saatlerinde bir evde yangın çıktığı bildirildi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangından ötürü evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
