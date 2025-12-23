DOLAR
Burdur Kemer'de Ev Yangını Söndürüldü — Elmacık Köyünde Maddi Hasar

Burdur'un Kemer ilçesi Elmacık köyünde öğle saatlerinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü; evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 18:00
Olayın Ayrıntıları

Burdur’un Kemer ilçesi Elmacık köyünde öğle saatlerinde bir evde yangın çıktığı bildirildi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangından ötürü evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

