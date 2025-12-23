Kayseri’de 21,2 Milyon TL Değerinde 16 "change araç" Ele Geçirildi

Kayseri’de 21 milyon 200 bin TL değerinde "change araç" operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2025 yılı içerisinde yürüttükleri operasyonlarda toplam piyasa değeri yaklaşık 21 milyon 200 bin TL olan 16 adet çeşitli marka ve model "change edilmiş" aracı ele geçirdi.

Operasyon ve inceleme süreci

Ekipler, Kayseri ve çevre illerden doğal afet veya trafik kazası nedeniyle ağır hasar aldığı halde şase numaraları haciz ve yakalamalı, çalıntı, güveni kötüye kullanma veya yurtta kalma süresi dolan yabancı plakalı araçlara nakil edilmek suretiyle change yapılarak trafiğe çıkarılan araçlar üzerinde çalışma yürüttü. Ele geçirilen araçlar, Kayseri Kriminal Bölge Polis Laboratuvarında incelendi.

Yapılan incelemeler sonucu araçlar hakkında çenç raporu düzenlenerek, 37 şüpheli hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Sahipleri tespit edilen araçlar yasal sahiplerine iade edilirken, haciz ve yakalama kaydı bulunanlar otoparklara, gümrük kaçağı olanlar ise Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çalıntı motosiklet operasyonu

2025 yılı içerisinde yürütülen bir diğer çalışmada ise Kayseri ve çevre illerden çalınan motosikletlerin bulunması ve otoparklarda kimliği belirsiz motosikletlerin tespiti amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 150 bin TL olan 30 adet çeşitli marka ve model motosikletin Mersin, Yozgat, Nevşehir, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri’den çalıntı olduğu tespit edildi.

Motosikletlerin yasal sahiplerine ulaşılarak teslim işlemleri başlatıldı. Olaylarla bağlantılı şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler sürüyor.

