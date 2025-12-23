DOLAR
Vali Ustaoğlu Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım ve Geçici Ticaret Alanını İnceledi

Vali İsmail Ustaoğlu, Sındırgı'da deprem sonrası kontrollü yıkım çalışmalarını ve AFAD koordinasyonundaki geçici ticaret alanını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 18:19
Vali Ustaoğlu Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım ve Geçici Ticaret Alanını İnceledi

Vali Ustaoğlu Sındırgı'da İncelemelerde Bulundu

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı ilçesinde deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Toplantıda Durum Değerlendirmesi

Program kapsamında ilk olarak Sındırgı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Ustaoğlu, yetkililerden yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda mevcut durum değerlendirilirken, yürütülen çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Saha Ziyareti ve Yıkım Çalışmaları

Toplantının ardından saha ziyaretlerine geçen Vali Ustaoğlu, ilçede ağır hasar alan binalarda sürdürülen kontrollü yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, sürecin titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Geçici Ticaret Alanında Esnafla Buluşma

Ustaoğlu daha sonra Sındırgı Meydan Geçici Ticaret Alanı'na geçerek, AFAD koordinasyonunda ve Balıkesir Valiliği iş birliğiyle kurulan alanı ziyaret etti. Burada esnafla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi ve geçici ticaret alanındaki çalışmaların son durumunu yerinde gözlemledi.

Katılımcılar

Vali Ustaoğlu'na incelemeleri sırasında Kaymakam Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Serkan Sak, AFAD İl Müdürü Osman Atsız ve ilçe protokolü eşlik etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

