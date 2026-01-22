Afyonkarahisar'da 25 Ton Mandalina Yüklü Tır Devrildi — Susuz Yolu Kapandı

Afyonkarahisar Susuz girişinde yaklaşık 25 ton mandalina yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı ve yol yaklaşık 2 saat çift yönlü ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:22
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:37
Afyonkarahisar'da 25 Ton Mandalina Yüklü Tır Devrildi — Susuz Yolu Kapandı

Afyonkarahisar'da 25 Ton Mandalina Yüklü Tır Devrildi — Susuz Yolu Kapandı

Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Susuz beldesi girişinde meydana gelen kazada, yaklaşık 25 ton mandalina yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım aksadı ve sürücü yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 33 US 769 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolünü yitirerek yol ortasına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından Organize Sanayi Bölgesinden, Susuz beldesine giden karayolu yaklaşık 2 saat süreyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Bölge Halkının Talepleri

Olay yerindeki ve çevrede yaşayan vatandaşlar, bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirterek karayolunun genişletilmesi talebinde bulundu. Yerel halk, benzer kazaların önlenmesi için yol güvenliğinin artırılmasını istiyor.

AFYONKARAHİSAR'DA YAKLAŞIK 25 TON MANDALİNA YÜKLÜ TIRIN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU...

AFYONKARAHİSAR'DA YAKLAŞIK 25 TON MANDALİNA YÜKLÜ TIRIN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI

AFYONKARAHİSAR'DA YAKLAŞIK 25 TON MANDALİNA YÜKLÜ TIRIN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta evinde ölü bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın cenazesi Konya’ya teslim edildi
2
Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
3
Batman'da PKK/KCK Propagandası İddiası: 1 Kişi Gözaltına Alındı
4
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
5
Aydın İncirliova'da Yapı Kredi 'Konuşman anlaşılmıyor' diyerek emekli maaşını vermedi
6
Erzurum'da JAK Timleri Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa Hızlı Müdahale
7
Manisa Kula'da yağışlı havada tır orta refüje çıktı — sürücü yara almadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları