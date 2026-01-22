Afyonkarahisar'da 25 Ton Mandalina Yüklü Tır Devrildi — Susuz Yolu Kapandı

Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Susuz beldesi girişinde meydana gelen kazada, yaklaşık 25 ton mandalina yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım aksadı ve sürücü yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 33 US 769 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolünü yitirerek yol ortasına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından Organize Sanayi Bölgesinden, Susuz beldesine giden karayolu yaklaşık 2 saat süreyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Bölge Halkının Talepleri

Olay yerindeki ve çevrede yaşayan vatandaşlar, bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirterek karayolunun genişletilmesi talebinde bulundu. Yerel halk, benzer kazaların önlenmesi için yol güvenliğinin artırılmasını istiyor.

