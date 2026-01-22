Yozgat'ta 15 Milyonluk Vurgun: Ölen Kız Kardeşinin Kimliğini Kullanan Aile Serbest

Yozgat'ta ölen kız kardeşinin kimliğini kullanıp devletten 15 milyon lira haksız kazanç elde eden S.C. ve 3 yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:39
Yozgat'ta 15 Milyonluk Vurgun: Ölen Kız Kardeşinin Kimliğini Kullanan Aile Serbest

Yozgat'ta 15 Milyonluk Vurgun: Ölen Kız Kardeşinin Kimliğini Kullanan Aile Serbest

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, ölen kız kardeşinin kimliğini kullanarak yaklaşık 15 milyon lira haksız menfaat temin ettiği belirlenen 87 yaşındaki S.C. ile 3 yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Detayları

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Şefaatli ilçesinde S.C.'nin, 1961 yılında vefat eden kız kardeşi H.E.'nin kimliğiyle 21 yıl boyunca devlet imkanlarından istifade ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada gözaltına alınanlar arasında S.C. ile kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) yer aldı.

Soruşturma kapsamında, S.C.'nin, 65 yıl önce vefat eden kız kardeşi H.E.'nin eşinin de 21 yıl önce vefat etmesinin ardından kız kardeşinin kimliğini kullanarak eniştesinden kalan emekli maaşını aldığı, bankalardan kredi kullandığı ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 15 milyon lira haksız menfaat temin ettiği tespit edildi.

Yasal Süreç

S.C., A.E., Z.D. ve L.R.O., 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi özel belgede sahtecilik' ve 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlamalarıyla Şefaatli Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkeme, şüpheliler hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmalarına karar verdi.

