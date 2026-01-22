Kayseri'de Kredi Kartı Dolandırıcılığı: 182 bin 750 TL Çalındı, Şüpheli Yakalandı

Olayın Detayları

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, bir vatandaşın kredi kartı bilgileri ve mobil bankacılık şifresi alınarak hesabından 182 bin 750 TL harcama yapılarak dolandırıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, kedilere mama siparişi vermek amacıyla yardım isteyen vatandaşa yardım etme bahanesiyle kredi kartı bilgilerinin fotoğrafının çekildiği ve mobil bankacılık şifresinin öğrenildiği, bunun üzerine hesabından söz konusu tutarın çekildiği ihbarı yapıldı.

Soruşturma ve Yakalama

İhbar üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların iyi niyetini suistimal eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan saha çalışmaları sonucu olayın şüphelisi M.S.S. (19) yakalandı.

Emniyetten Uyarı

"Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Lütfen kredi veya banka kartınız ve şifrenizi tanımadığınız kişiler ile paylaşmayınız"

Soruşturma sürüyor.

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA; VATANDAŞIN KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ VE MOBİL BANKACILIK ŞİFRESİNİ ALARAK 182 BİN TL DOLANDIRAN ŞAHIS YAKALANDI.