DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,71 -0,66%
ALTIN
6.175,47 -1,18%
BITCOIN
3.762.512,13 0,59%

Afyonkarahisar'da Polis Denetimi: 30 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün haftalık denetiminde 7 bin 685 kişinin sorgulandığı, 30 şahsın yakalandığı; uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:25
Afyonkarahisar'da Polis Denetimi: 30 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da haftalık polis denetimi açıklandı

Denetimlerde yüzlerce sorgu, onlarca gözaltı ve çok sayıda delil ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftaya ilişkin denetim raporunu kamuoyuna sundu. Açıklamada, gerçekleştirilen operasyon ve kontrollerin sonuçlarına ilişkin detaylara yer verildi.

Rapora göre, 7 bin 685 kişinin kimlik sorgulaması ve 2 bin 42 aracın sorgulanması yapıldı.

Denetimler kapsamında; toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, hapis cezası bulunan toplam 18 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 12 şahıs olmak üzere toplam 30 şahıs yakalandı.

Açıklamada ayrıca ele geçirilen deliller şöyle sıralandı: 1 tüfek, 1 tabanca, 36 fişek, 27 bıçak, 24 adet sentetik ecza maddesi ve 1,2 gr uyuşturucu madde.

Emniyetin paylaştığı raporda, yapılan denetimlere ilişkin bu bulguların tespit edildiği ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 7 BİN 685 KİŞİNİN KİMLİK SORGULAMASI...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 7 BİN 685 KİŞİNİN KİMLİK SORGULAMASI YAPILIRKEN, DENETİMLERDE DEĞİŞİK TÜR VE MİKTARLARDA UYUŞTURUCU İLE RUHSATSIZ SİLAHLARDA ELE GEÇİRİLDİ.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 7 BİN 685 KİŞİNİN KİMLİK SORGULAMASI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Tofaş ile çarpışan otomobil takla attı — Kaza kamerada
2
Elazığ'da Çelik Küllüğe Sıkışan Bebeğin Parmağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
3
Mersin'de Hiranur Davası: 3 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
4
Elazığ'da 1 Yaşındaki Çocuğun Parmağı Çelik Küllüğe Sıkıştı — İtfaiye Kurtardı
5
Kütahya'da 10. kattan düşen Samet Erkul hayatını kaybetti
6
Ağrı'da 'yumurtasız' pasta sonrası ölüm: 3 kişi tutuklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi