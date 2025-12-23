Afyonkarahisar'da Polis Denetimi: 30 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da haftalık polis denetimi açıklandı

Denetimlerde yüzlerce sorgu, onlarca gözaltı ve çok sayıda delil ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftaya ilişkin denetim raporunu kamuoyuna sundu. Açıklamada, gerçekleştirilen operasyon ve kontrollerin sonuçlarına ilişkin detaylara yer verildi.

Rapora göre, 7 bin 685 kişinin kimlik sorgulaması ve 2 bin 42 aracın sorgulanması yapıldı.

Denetimler kapsamında; toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, hapis cezası bulunan toplam 18 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 12 şahıs olmak üzere toplam 30 şahıs yakalandı.

Açıklamada ayrıca ele geçirilen deliller şöyle sıralandı: 1 tüfek, 1 tabanca, 36 fişek, 27 bıçak, 24 adet sentetik ecza maddesi ve 1,2 gr uyuşturucu madde.

Emniyetin paylaştığı raporda, yapılan denetimlere ilişkin bu bulguların tespit edildiği ifade edildi.

