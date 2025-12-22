Afyonkarahisar'da Tır Kontrolden Çıktı, Kereste Fabrikasının Tomruk Deposuna Girdi

Afyonkarahisar'da tır kontrolden çıkarak kereste fabrikasının deposuna girdi

Bolvadin çıkışında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı, büyük çapta maddi hasar oluştu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi çıkışında, bir tırın kontrolden çıkarak yol kenarındaki kereste fabrikasının tomruk deposu olarak kullandığı alana girmesi sonucu kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 06 EIP 877 plakalı tır sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, yol kenarındaki depoya girerek burada durabildi.

Kazada 1 kişi yaralanırken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde yaşanan panik sonrası yetkililer inceleme başlattı.

Kazanın kesin nedeni ve yaralanmanın durumu ile ilgili soruşturma ve tespit çalışmaları devam ediyor.

