DOLAR
42,8 -0,03%
EURO
50,27 -0,22%
ALTIN
6.073,24 -1,69%
BITCOIN
3.839.001,4 -1,63%

Afyonkarahisar'da Tır Kontrolden Çıktı, Kereste Fabrikasının Tomruk Deposuna Girdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 06 EIP 877 plakalı tır kontrolden çıkarak kereste fabrikasının tomruk deposuna girdi; 1 kişi yaralandı, büyük maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:15
Afyonkarahisar'da Tır Kontrolden Çıktı, Kereste Fabrikasının Tomruk Deposuna Girdi

Afyonkarahisar'da tır kontrolden çıkarak kereste fabrikasının deposuna girdi

Bolvadin çıkışında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı, büyük çapta maddi hasar oluştu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi çıkışında, bir tırın kontrolden çıkarak yol kenarındaki kereste fabrikasının tomruk deposu olarak kullandığı alana girmesi sonucu kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 06 EIP 877 plakalı tır sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, yol kenarındaki depoya girerek burada durabildi.

Kazada 1 kişi yaralanırken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde yaşanan panik sonrası yetkililer inceleme başlattı.

Kazanın kesin nedeni ve yaralanmanın durumu ile ilgili soruşturma ve tespit çalışmaları devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR’DA BİR KARGO ŞİRKETİNE AİT TIR KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ KERESTE...

AFYONKARAHİSAR’DA BİR KARGO ŞİRKETİNE AİT TIR KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ KERESTE FABRİKASININ TOMRUK DEPOSU OLARAK KULLANDIĞI YERE GİREREK DURABİLDİ, KAZADA BİR KİŞİ YARALANIRKEN BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da 2025'te Binden Fazla Yasa Dışı İHA Uçuşu Tespit Edildi
2
Akyazı’da Gaz Pedalının Takılması Sonrası Citroen Beton Çite Çarparak Yan Yattı
3
Antalya'da falezlerde balık tutan 60 yaşındaki adam yaralandı
4
Fethiye'de Ev Yangını: 92 Yaşındaki Nuriye Şahin Yaşamını Yitirdi
5
Bursa'da Yangın: Çöken Tavan İtfaiyecileri Son Anda Kurtardı
6
Bilecik Söğüt’te Trafik Kazası — 2 Yaralı
7
Bilecik'in Bozüyük İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi