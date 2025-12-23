Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.200 Hap Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1.200 hap ele geçirildi

Operasyonun detayları

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu düzenlenen operasyonda 1.200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışma kapsamında çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen üç kadın şüpheli G.D., C.Ö. ve D.U. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda toplam bin 200 adet uyuşturucu hap bulundu.

Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adli süreçte D.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi. Diğer iki şüpheli C.Ö. ve D.U. (sicil kaydına göre) savcılık sorgusu sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

