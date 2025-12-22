Akyazı'da alkollü sürücü sollama sırasında duvara çarptı: 3 yaralı

Akyazı'da alkollü sürücü sollama sırasında duvara çarptı

3 kişi yaralandı, araç kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, T.A. idaresindeki 54 AKM 407 plakalı TOFAŞ marka otomobil, sürücünün sollama girişimi sırasında kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Kaza sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahale sonrası sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Yapılan incelemelerde sürücü T.A.'nın 1.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, SOLLAMA YAPTIĞI ESNADA OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ KAYBEDEREK DUVARA ÇARPTI. KAZA SONRASINDA KULLANILAMAZ HALE GELEN OTOMOBİLDE 3 KİŞİ YARALANDI.