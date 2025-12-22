DOLAR
Akyazı'da alkollü sürücü sollama sırasında duvara çarptı: 3 yaralı

Sakarya Akyazı'da sollama yapan alkollü sürücünün kontrolden çıkararak duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:37
Akyazı'da alkollü sürücü sollama sırasında duvara çarptı

3 kişi yaralandı, araç kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, T.A. idaresindeki 54 AKM 407 plakalı TOFAŞ marka otomobil, sürücünün sollama girişimi sırasında kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Kaza sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahale sonrası sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Yapılan incelemelerde sürücü T.A.'nın 1.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

