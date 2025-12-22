DOLAR
Hatay'da İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı

Hatay Defne'de inşaat halindeki TOKİ binasında asansör boşluğuna düşen işçi itfaiye tarafından kurtarıldı, hastanede tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:43
Hatay’ın Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki TOKİ binasında çalışan bir işçi, asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Kurtarma ve Müdahale

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı işçi hastanede tedavi altına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

