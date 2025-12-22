Hatay'da İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı
Hatay’ın Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki TOKİ binasında çalışan bir işçi, asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Kurtarma ve Müdahale
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı işçi hastanede tedavi altına alındı.
