Hizan'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde öğle saatlerinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı; yaralılar Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:58
Bitlis'in Hizan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Olay yeri ve araçlar

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kazaya karışan araçlar arasında sürücüsü öğrenilemeyen 13 AAS 448 plakalı kamyonet, 13 AAR 032 plakalı araç ile 61 AFY 880 plakalı Fiat marka otomobil yer alıyor.

Yaralılar ve soruşturma

Yaralılar, ekiplerce sevk edilerek Hizan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlarda hasara yol açan kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

