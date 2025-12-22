Hizan'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Hizan'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Olay yeri ve araçlar

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kazaya karışan araçlar arasında sürücüsü öğrenilemeyen 13 AAS 448 plakalı kamyonet, 13 AAR 032 plakalı araç ile 61 AFY 880 plakalı Fiat marka otomobil yer alıyor.

Yaralılar ve soruşturma

Yaralılar, ekiplerce sevk edilerek Hizan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlarda hasara yol açan kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

