Alanya Kargıcak’ta Beton Bariyere Çarpan Otomobil Takla Attı — 1 Yaralı

Alanya Kargıcak’ta gece saat 23.00'te beton bariyere çarpan 07 SD 64 plakalı otomobil takla attı; sürücü S.D. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:42
1 kişi yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil beton bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza saati: saat 23.00

Sürücü ve araç: Olayda, S.D. yönetimindeki 07 SD 64 plakalı otomobil devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

