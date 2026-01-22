Yüksekova'da 860 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi — Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

Yüksekova'da 860 kg uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve operasyonun koordinasyonuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Yapılan açıklamaya göre Yüksekova kırsalında yürütülen çalışmalarda 771 kilogram skunk, 10,5 kilogram eroin ve 78,5 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması

"Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hakkari’de jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalara istinaden ‘uyuşturucu madde imal veya ticareti’ suçunun ortaya çıkarılması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi maksadıyla Yüksekova kırsalında 771 kilogram skunk, 10,5 kilogram eroin, 78,5 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir; bu mücadele küresel bir güvenlik mücadelesidir. Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir. Emeği geçenleri tebrik ederim"

