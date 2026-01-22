Annesi teşhis etti: Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov İstanbul Adli Tıp'ta

Teşhis ve cesedin durumu

İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumuna gelen anne Galina Svechnikov, yüzücü oğlu Nikolai Andreevich Svechnikov’ı teşhis etti. Teşhis sırasında acılı annenin gözyaşlarına boğulduğu ve yakınlarıyla birlikte kurumdan ayrıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37’ncisi Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuş, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset bulunarak İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti.

Olay sonrası Bahçelievler’de yapılan DNA testiyle cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu tespit edilmiş, anne Galina Svechnikov ve eşi DNA testi için İstanbul’a gelmişti. Şimdi ise cenazenin ülkesine transferi için işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Aileden açıklama ve duygusal anlar

Adli Tıp Kurumu’ndaki teşhis sonrası aracın içinde de Galina Svechnikov’un ağladığı görüldü. Aila isimli aile yakını, "Annemin konuşacak hali yok. Hiçbir kelime söyleyemiyor. Cesedin yanında bulunduk. Şu anda cenaze ve transfer evraklarını yetiştirmemiz gerekiyor. Anne cenazeyi görünce kötü oldu" dedi.

Cenaze transfer işlemleri devam ederken, aile ve yetkililerin süreçle ilgili formaliteleri tamamlamaya çalıştığı bildirildi.

