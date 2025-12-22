Okan Buruk’un 'ifadeye çağrıldı' iddiası yalanlandı

Savcılıktan açıklama: İddia doğru değil

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına çağrıldığı yönündeki haberler gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu iddianın gelinen aşamada doğru olmadığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma ise sürüyor. Soruşturmayla ilgili resmi açıklamaların yalnızca başsavcılık kaynaklarından yapılacağı belirtildi.

