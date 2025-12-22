DOLAR
42,81 -0,02%
EURO
50,28 -0,24%
ALTIN
6.069,09 -1,62%
BITCOIN
3.853.509,07 -2%

Okan Buruk’un 'ifadeye çağrıldı' iddiası yalanlandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Okan Buruk'un Savcılığa çağrıldığı iddiası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğru olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:35
Okan Buruk’un 'ifadeye çağrıldı' iddiası yalanlandı

Okan Buruk’un 'ifadeye çağrıldı' iddiası yalanlandı

Savcılıktan açıklama: İddia doğru değil

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına çağrıldığı yönündeki haberler gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu iddianın gelinen aşamada doğru olmadığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma ise sürüyor. Soruşturmayla ilgili resmi açıklamaların yalnızca başsavcılık kaynaklarından yapılacağı belirtildi.

Okan Buruk'un ifadeye çağrıldığı iddiasının doğru olmadığı öğrenildi

Okan Buruk'un ifadeye çağrıldığı iddiasının doğru olmadığı öğrenildi

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem — AFAD Verileri
2
Siirt’te Zabıta 16 İş Yerine 25 bin 590 lira İdari Yaptırım Uyguladı
3
Trabzon'da Bıçaklı Kavga: Ortahisar'da 8 Yaralı, 1'i Ağır
4
Bursa'da Meclis Üyesi Özlem Bodur'a Trafikte Saldırı: Zanlı Tutuklandı
5
İznik’te İki Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Beylikdüzü'nde 51 bin 500 TL'lik Hırsızlık: Şüpheliler Yakalandı
7
Diyarbakır Çınar'da Pikap Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi