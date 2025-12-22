DOLAR
Mardin Artuklu'da Denetim: 66 Araç Sürücüsüne Ceza, Yüksek Sesle Müzik Yayınına Müdahale

15-21 Aralık'ta Artuklu'da yapılan denetimlerde 66 sürücüye ceza uygulandı; 38 işyeri kontrol edildi, izinsiz müzik yayınları sonlandırıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:22
15-21 Aralık tarihlerinde gece denetimleri yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 15-21 Aralık tarihleri arasında Artuklu ilçesi Tarihi 1. Cadde ve çevresi ile gece saatlerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin amacı, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunması olarak belirtildi.

Denetimler kapsamında 38 umuma açık işyeri kontrol edildi. İzin verilen saatler dışında müzik yayını yaptığı tespit edilen işletmeler uyarılarak, yayımlar sonlandırıldı.

Ayrıca, yüksek sesle müzik yayını yapan ve çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 66 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, denetimlerin kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

