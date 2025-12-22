Mardin Artuklu'da Denetim: 66 Araç Sürücüsüne Ceza, Yüksek Sesle Müzik Yayınına Müdahale

15-21 Aralık tarihlerinde gece denetimleri yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 15-21 Aralık tarihleri arasında Artuklu ilçesi Tarihi 1. Cadde ve çevresi ile gece saatlerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin amacı, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunması olarak belirtildi.

Denetimler kapsamında 38 umuma açık işyeri kontrol edildi. İzin verilen saatler dışında müzik yayını yaptığı tespit edilen işletmeler uyarılarak, yayımlar sonlandırıldı.

Ayrıca, yüksek sesle müzik yayını yapan ve çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 66 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, denetimlerin kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

MARDİN’İN ARTUKLU İLÇESİNDE YÜKSEK SESLE MÜZİK YAYINI VE TRAFİK KURALLARININ İHLALİNE YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE 66 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI