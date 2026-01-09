Almanya'yı vuran 'Elli' kar fırtınası ulaşımı felç etti — 2 ölü

Almanya'da 'Elli' kar fırtınası ulaşımı durma noktasına getirdi; Hannover ve Hamburg'ta sefer iptalleri, Bavyera'da buzlanma sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:29
Almanya'nın kuzeyinde etkisini artıran 'Elli' alçak basınç sisteminin yol açtığı kar fırtınası, ülke genelinde ulaşımı durma noktasına getirdi. Özellikle Hannover ve Hamburg merkezli hatlarda ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

Ulaşımda büyük aksaklık

Kar fırtınası nedeniyle ülkenin kuzeyindeki uzun mesafe tren seferleri askıya alındı. Hamburg-Kopenhag, Kiel-Hamburg, Rostocok-Berlin, Hamburg-Berlin, Hannover-Berlin, Hannover-Frankfurt gibi yoğun güzergahlarda çok sayıda sefer iptal edildi. Hannover kentinde toplu ulaşım büyük ölçüde felç oldu; kentte tren ve otobüs seferleri yapılamıyor.

Havalimanlarında gecikme ve iptaller

Hannover Havalimanı'nda pistlerin kardan temizlenme çalışmalarındaki zorluklar nedeniyle uçuşlar sabah saatlerinden itibaren yaklaşık birer saat gecikmeli gerçekleştiriliyor. Hannover varışlı 3 uçağın inişi ile 1 uçağın kalkışı iptal edildi. Hamburg Havalimanı'ndan yapılması beklenen 18 kalkış ile havalimanına inmesi beklenen 19 iniş iptal oldu.

Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) yetkilileri, operasyonlarda gecikme beklendiğini belirterek 'Cuma gününden itibaren Avrupa’nın büyük bir bölümünde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle operasyonlarda önemli gecikmeler bekliyoruz' açıklamasını yaptı.

Bavyera'da 2 kişi yaşamını yitirdi

Güneydeki Bavyera eyaletine bağlı Dingolfing-Landau bölgesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan bir otomobil karşı yönden gelen araca çarptı. Kazada her iki otomobildeki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Otoyollarda kamyon ve TIR'lar yolda kaldı, polis uyarıyor

Ülkenin kuzeyindeki Braunschweig çevresinden geçen otoyolda kar fırtınası ve buzlanma nedeniyle çok sayıda kamyon ve TIR ilerleyemeyerek yolda kaldı. Kurtarma operasyonları güçlükle yürütülüyor. Polis, sürücüleri mümkünse bu güzergahı kullanmamaya çağırırken, kar küreme araçlarının sollanmaması uyarısında bulundu.

