Ceylanpınar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kaza ve müdahale

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Ceylanpınar-Viranşehir karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, İ.Ç. idaresindeki 63 SE 280 plakalı otomobilin, önünde seyir halinde olan S.Ü. yönetimindeki 11 AE 320 plakalı araca arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı; kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

CEYLANPINAR'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI