Muğla (Fethiye) Tersane Yangını: Ahşap Tekne Alevlere Teslim

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Karagözler Mahallesi tersanesinde çıkan ahşap tekne yangını büyüdü; itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 01:29
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 01:41
Muğla (Fethiye) Tersane Yangını: Ahşap Tekne Alevlere Teslim

Muğla (Fethiye) Tersane Yangını: Ahşap Tekne Alevlere Teslim

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay

Edinilen bilgiye göre tersanede bulunan ahşap teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı ve çevrede paniğe yol açtı.

Müdahale

Yangını fark eden tersane çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yoğun çaba harcandı.

Şu anda bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için inceleme başlattı.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE AHŞAP TEKNENİN YANMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜRKEN...

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE AHŞAP TEKNENİN YANMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜRKEN, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE AHŞAP TEKNENİN YANMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜRKEN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 12 yıl 6 ay hapisle aranan dolandırıcı yakalandı
2
Muğla (Fethiye) Tersane Yangını: Ahşap Tekne Alevlere Teslim
3
Adana'da Feci Kaza Kamerada: Otomobil Park Halindeki 4 Araca Çarptı
4
Yozgat'ta zincirleme kaza: Ambulans ve 2 otomobil çarpıştı, 7 yaralı
5
Düzeltme: CHP Urla Başkan Aday Adayı Burak Ulamışlı Denizde Ölü Bulundu
6
Elazığ'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Tır Refüje Çıktı: 1 Yaralı
7
Beykoz'da Kamyon Dükkana Daldı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları