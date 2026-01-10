Muğla (Fethiye) Tersane Yangını: Ahşap Tekne Alevlere Teslim

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay

Edinilen bilgiye göre tersanede bulunan ahşap teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı ve çevrede paniğe yol açtı.

Müdahale

Yangını fark eden tersane çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yoğun çaba harcandı.

Şu anda bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için inceleme başlattı.

