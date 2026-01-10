Adana'da Feci Kaza Kamerada: Otomobil Park Halindeki 4 Araca Çarptı

Adana'da 9 Ocak'ta yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda park halindeki 4 araca çarptı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 01:14
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 01:45
Kazanın Detayları

Adana'da yağan yağmur sonrası yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak durdu. Kaza anı iş yerleri ve çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 9 Ocak günü saat 04.10 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi.

S.D. idaresindeki 34 NJK 219 plakalı otomobil, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yol yüzeyinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.

Görüntüler ve Yaralanan

Kaza anına ait görüntülerde aracın savrulması ve çarpma anı net şekilde görülüyor. Yaralanan S.D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

