Altındağ'da Motosiklet Kazası: Kurye Tahır Al Cafer (18) Hayatını Kaybetti

Altındağ'da motosiklet kazası: Kurye hayatını kaybetti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarpması sonucu kuryelik yapan Irak vatandaşı Tahır Al Cafer (18) yaşamını yitirdi.

Kaza, Orhan Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, sürücü Tahır Al Cafer yönetimindeki 06 KA 2921 plakalı motosiklet yağıştan dolayı savrularak kontrolünü kaybetti ve ağaca çarparak durdu.

Başına darbe alan Al Cafer için olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kuryenin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma yetkililer tarafından devam ettiriliyor.

