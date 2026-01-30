Konya'da dron destekli operasyonla cinayet zanlısı yakalandı

Cihanbeyli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili zanlı, jandarmanın dron destekli operasyonuyla yakalandı; azmettirici ve yardakçılar gözaltında.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:35
Jandarma ekipleri 11 adrese eş zamanlı baskın düzenledi

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı jandarma ekiplerince düzenlenen dron destekli operasyon ile yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi gecesi Cihanbeyli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturmayı yürüten Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, zanlının olay sonrası ilk olarak Ankara’nın Haymana ilçesine kaçtığını, buradan da Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine gittiğini tespit etti. Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak yürütülen çalışma sonucunda zanlının yakalanması için belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon, havadan dron ile takip edilerek gerçekleştirildi. Zanlı saklandığı evde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma, olayın azmettiricisi ile zanlıya yardım eden 3 kişiyi de ekiplerce gözaltına aldı; bu kişilerden 1’i azmettirici, 2’sinin ise suçluyu kaçırma ile ilişkilendirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın azmettiricisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

