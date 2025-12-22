DOLAR
Amasya'da Ferhat Tüneli'nde Motosiklet Takla Attı, Sürücü 1 Dakikada Yoluna Devam Etti

Amasya Ferhat Tüneli'nde motosiklet bordür taşlarına çarpıp takla attı; sürücü ayağa kalkıp bir dakika sonra motosikletiyle yoluna devam etti. Kaza kamerada.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:09
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Amasya'da Ferhat Tüneli içinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet, yolun sağındaki bordür taşları ile duvara çarparak takla attı.

Motosikletle yola savrulan sürücünün yardımına, tünelden geçen diğer araç sürücüleri yetişti.

Ayağa kalkan sürücü, yaklaşık bir dakika sonra motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti.

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

