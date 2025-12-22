Amasya'da Ferhat Tüneli'nde Motosiklet Takla Attı, Sürücü 1 Dakikada Yoluna Devam Etti
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Amasya'da Ferhat Tüneli içinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet, yolun sağındaki bordür taşları ile duvara çarparak takla attı.
Motosikletle yola savrulan sürücünün yardımına, tünelden geçen diğer araç sürücüleri yetişti.
Ayağa kalkan sürücü, yaklaşık bir dakika sonra motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti.
Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
AMASYA’DA TÜNELDE KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET YOLUN SAĞINDAKİ BORDÜR TAŞLARINA ÇARPIP TAKLA ATTI. BİR SÜRE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRARAK YERDE DİZLERİNİN ÜSTÜNE ÇÖKÜP BEKLEYEN KASKSIZ SÜRÜCÜ BİR DAKİKA SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.