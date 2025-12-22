DOLAR
Bursa İnegöl'de Asansör Montajı Yapan Tekniker 500 Volt Akıma Kapıldı

İnegöl'de mobilya fabrikasında yük asansörü montajı yapan Doğancan L. (21), 500 volt elektrik akımına kapıldı; hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:33
Olay Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, yapımı devam eden bir mobilya fabrikasında görevli tekniker elektrik akımına kapıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 282. Sokak adresindeki inşaatta gerçekleşti. Yük asansörü montajı yapan Doğancan L. (21), çalışması sırasında 500 volt elektrik akımına kapıldı.

Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, ilk müdahalenin ardından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Sağ elinden yaralanan işçi, burada yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Konuya ilişkin olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

