Bursa İnegöl'de Asansör Montajı Yapan Tekniker 500 Volt Akıma Kapıldı

Olay Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, yapımı devam eden bir mobilya fabrikasında görevli tekniker elektrik akımına kapıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 282. Sokak adresindeki inşaatta gerçekleşti. Yük asansörü montajı yapan Doğancan L. (21), çalışması sırasında 500 volt elektrik akımına kapıldı.

Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, ilk müdahalenin ardından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Sağ elinden yaralanan işçi, burada yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Konuya ilişkin olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

OLAY 17.00 SIRALARINDA AKHİSAR MAHALLESİ 282. SOKAKTA YAPIMI DEVAM EDEN MOBİLYA FABRİKASINDA MEYDANA GELDİ. ASANSÖR FİRMASI İŞÇİSİ DOĞANCAN L.(21), YÜK ASANSÖRÜ MONTAJI YAPARKEN 500 VOLT ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI.