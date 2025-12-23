Kadirli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza Detayları

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli-Osmaniye kara yolu Tatarlı köyü yakınlarında, Tatlarlı köyü kavşağında gerçekleşti. Çarpışan araçların plaka numaraları 80 LP 814 ve 31 ARN 937 olarak bildirildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Erdal Babür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

