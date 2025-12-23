DOLAR
Kütahya'da Durdurulan Araçta 5 milyon 190 bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Kütahya'da KOM ekiplerinin durdurduğu araçta 519 koli içinde 5 milyon 190 bin boş makaron bulundu; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 00:12
KOM ekiplerinin operasyonunda 519 koli makaron bulundu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından durumu şüpheli görülen bir araç durduruldu. Yapılan aramada, 519 koli içerisinde toplam 5 milyon 190 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

