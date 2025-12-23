Kütahya'da Durdurulan Araçta 5 milyon 190 bin Boş Makaron Ele Geçirildi

KOM ekiplerinin operasyonunda 519 koli makaron bulundu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından durumu şüpheli görülen bir araç durduruldu. Yapılan aramada, 519 koli içerisinde toplam 5 milyon 190 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

