DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,14%
ALTIN
6.074,08 -1,7%
BITCOIN
3.828.961,04 -1,34%

Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 23 Yaşındaki Fırat Baraj Hayatını Kaybetti

Mardin Artuklu'da gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada 23 yaşındaki Fırat Baraj hayatını kaybetti; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:53
Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 23 Yaşındaki Fırat Baraj Hayatını Kaybetti

Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 23 Yaşındaki Fırat Baraj Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Mardin'in Artuklu ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, tartışma Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çıkan kavgada 23 yaşındaki Fırat Baraj ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baraj, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma

Polis, olayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor.

ÇIKAN KAVGADA 23 YAŞINDAKİ FIRAT BARAJ AĞIR YARALANDI

ÇIKAN KAVGADA 23 YAŞINDAKİ FIRAT BARAJ AĞIR YARALANDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Takla Attı
2
Mersin Anamur'da 12 Yaşındaki Öğrenci Müdürü Vurdu — Kamera Kaydı
3
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 11 Gözaltı
4
Mardin Kızıltepe'de Durdurulan Araçta 51,60 Gram Esrar Ele Geçirildi
5
Avukata Adına 2 Milyar 650 Milyonluk Trafik Cezası Şoku
6
Şanlıurfa'da Yapay Zeka Destekli Denetimde 291 Kaçak Trafo Bulundu
7
Şanlıurfa Viranşehir’de Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu