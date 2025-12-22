Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 23 Yaşındaki Fırat Baraj Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Mardin'in Artuklu ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, tartışma Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çıkan kavgada 23 yaşındaki Fırat Baraj ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baraj, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma

Polis, olayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor.

ÇIKAN KAVGADA 23 YAŞINDAKİ FIRAT BARAJ AĞIR YARALANDI