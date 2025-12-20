DOLAR
Esenyurt'ta Dehşet: Alkollü Kadın Yaşlı Adama Defalarca Tekme Attı

İstanbul Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde iddia edilen alkollü bir kadın, para istediği yaşlı adamı sokakta defalarca tekmeledi; saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:00
Olay anları güvenlik kamerasında

İstanbul Esenyurt'ta iddia edilen alkollü bir kadının, sokakta para istediği ve olumsuz cevap aldığı yaşlı adama defalarca tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 04.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre kadın, etraftaki şişeleri kontrol ederek alkol ararken yürümekten yorulan adamı gördü ve bir işyerinin basamağında dinlenen yaşlı adama yaklaşarak para istedi.

Olumsuz yanıt alan kadın, peşine takıldığı yaşlı adama defalarca tekme attı. Kadın, kovaladığı sırada yere düşen yaşlı adamın suratına tekme attı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Yaşlı adam aldığı darbelerin ardından sersemlerken uzun süre yerde hareketsiz yattı. Yüzü kanlar içinde kalan yaşlı adam, ayağa kalkmak isterken tekrar yere düştü. Durumu gören vatandaşlar ve mahalle bekçileri yardıma koştu.

Yaşlı adamın sağlık durumu hakkında ise bir bilgi öğrenilemedi.

Metin Doğan: Amcamız kendi halinde, kimseye karışmayan biriydi. Biz sürekli görürdük, bizlere selam verirdi. Gece bir kadın peşine takılmış, defalarca tekme atmış. Yere düştüğünde ise suratını tekmelemiş. Bu nasıl bir vahşiliktir anlamak mümkün değil. Bırakın bunu insanın insana yapmasını, hayvana bile böyle davranılmaz

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

