Manisa Turgutlu'da Servis Otobüsü Alev Aldı — 4 Motosiklet Hasar Gördü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi olarak kullanılan otobüs, işçileri almaya giderken alev aldı; otobüs boş olduğu için can kaybı yok, 4 motosiklet zarar gördü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 00:25
Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu'nda meydana geldi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi olarak kullanılan bir otobüs, işçileri almaya gitmek üzereyken aniden alev aldı. Olay, Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre aracın sürücüsü Muhammet D. idaresindeki plaka 45 AUG 068 olan servis otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın sırasında aracın boş olduğu öğrenildi.

Bölgeden gelen ihbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi ve alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında, otobüsün yanında bulunan 4 motosiklet de hasar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yetkililer yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

