Manisa Turgutlu'da Servis Otobüsü Alev Aldı — 4 Motosiklet Hasar Gördü

Manisa Turgutlu'da Servis Otobüsü Alev Aldı

Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu'nda meydana geldi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi olarak kullanılan bir otobüs, işçileri almaya gitmek üzereyken aniden alev aldı. Olay, Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre aracın sürücüsü Muhammet D. idaresindeki plaka 45 AUG 068 olan servis otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın sırasında aracın boş olduğu öğrenildi.

Bölgeden gelen ihbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi ve alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında, otobüsün yanında bulunan 4 motosiklet de hasar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yetkililer yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE İŞÇİ SERVİSİ OLARAK KULLANILAN BİR OTOBÜS, İŞÇİLERİ ALMAYA GİTMEK ÜZEREYKEN ALEV ALDI.