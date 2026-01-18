Ankara'da 20 Milyon Liralık Dolandırıcılık: 12 Kişi Tutuklandı

Ankara'da 20 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, 3'üncü şahıslar üzerinden kurulan şirketler aracılığıyla piyasaya karşılıksız çek aktararak 9 vatandaşı toplam 20 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik işlem yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı ve şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Dolandırıcılık yöntemi

Soruşturmada, şebekenin üçüncü kişilerin üzerine şirketler kurduğu, bu şirketlerin Findex ve kredi puanlarını yükselterek piyasaya sürdüğü belirlenmişti. Hiçbir bilgisi olmayan vatandaşların üzerine açılan bu şirketlere milyonlarca lira aktarımı gerçekleştirerek şirket gelirleri yüksek gösterildi.

Dolandırıcılar, yüksek gösterilen kredi puanı sayesinde piyasadan çek karşılığı alışveriş yapabildi. Şahıslar, topladıkları ürünlerin ödemelerini çek ile gerçekleştirdi. Mağdurlar, şirketleri kontrol ettiklerinde yüksek kredi puanı görünce ödeme yapılacağına inanarak mal teslim etti.

Ancak çeklerin vadesi geldiğinde mağdurlar bankaya başvurduğunda çeklerin karşılıksız olduğu ortaya çıktı ve dolandırıldıklarını anlayan kişiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Operasyon ve adli süreç

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine yürüttüğü geniş çaplı çalışmada, piyasaya sahte çek süren 12 şirket tespit etti. Polis ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda toplam 14 şüpheli yakalandı; yakalananlardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

