Rabia Karaca’nın İfadesi Ortaya Çıktı: İmamoğlu’nun Uçağı ve Cebeci Döküm İddiaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karacanın ifadesi dosyaya girdi. Karaca, ifadesinde Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialarda bulundu; özel uçak, Cebeci maden döküm sahası ve yüksek meblağlı kazanç iddiaları öne çıktı.

Karaca'nın ifadesinden öne çıkanlar

Karaca ifadesinde, tanışma ve ilişkilerine ilişkin olarak şu sözleri kaydetti: "Başımdan geçen kötü bir olayı anlatacağım. Murat Gülibrahimoğlu ile 2022 Nisan ayında C.A. isimli psikolog kız beni tanıştırdı. Bu kız benim üzerimden maddi menfaat elde etti. Murat Gülibrahimoğlu ile çok kez cinsel birliktelik yaşadık ve kendisi İBB’den yüksek miktarlarda para kazanıyordu. Bu paralar ile beni ve arkadaşlarımı kullanıp özel uçaklarda gezdirerek, lüks eşyalar alarak bizleri kandırdı."

Karaca, Fatih Keleş hakkında da sert ifadeler kullandı: "Fatih Keleş çok kötü bir adamdır, çok kez bizim gibi mağdurları kullandı. Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş’e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB’nin Cebeci’deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar."

Uçak, fotoğraflar ve iddiaların detayları

Dosya içindeki fotoğraflarla ilgili sorulara yanıt veren Karaca, uçağa ilişkin iddiaları ayrıntılı anlattı: "5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu’nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde kullandığı arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır. Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu."

Karaca ayrıca fotoğraflar üzerinden tanımlamalar yaptı: "Hatta fotoğrafta sağ tarafta saati gözüken kişi Fatih Keleş’tir." Bir diğer iddiasında ise "6 numaralı fotoğraf, Ekrem’in uçağında seyahatlerimiz, kutlamalarımız olduğunun diğer bir tespitidir" dedi ve fotoğraf numaralarını tek tek teşhis etti.

Uyuşturucu, kumar ve maaş iddiaları

Karaca, döküm sahasından elde edildiği iddia edilen kazançlara ilişkin olarak şunları anlattı: "Döküm sahasından günde 50 milyon kazandıklarını, paraların kimlere dağıtılması gerektiğini konuşuyordu." Uyuşturucu kullanımıyla ilgili itiraflarında ise, "Murat, Ramazan ayında akşamları sadece esrar içerdi. Asla kokain kullanmazdı. Fatih ise esrarı Murat’tan alıp içti."

Kumar iddialarını da aktaran Karaca, yurtdışında kumar oynadıklarını ve masa başında büyük miktarlar kaybedildiğini belirtti: "Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB’den kazandığı paralardı."

Diğer teşhisler ve kişisel pişmanlık

Karaca, tanıştıkları ünlüler ve birlikte bulunduğu kişilere dair de iddialarda bulundu: "Göstermiş olduğunuz voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi idi, ben de Murat’ın sevgilisiydim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Emel Müftüoğlu da bu olaya şahittir" diyerek bazı kişilerin kumar ve sosyal ortamlardaki ilişkilerine dikkat çekti.

İfadesinin sonunda Karaca, kullandığı uyuşturucu maddeler nedeniyle pişmanlığını dile getirdi: "Uyuşturucu kullandığım için derin pişmanlık yaşıyorum. ... Keşke ilk seferde buna ‘dur’ deseydim."

İstanbul’da yürütülen soruşturma ve dosyadaki ifadeler, adli süreç ilerledikçe kamuoyunun gündeminde kalmaya devam edecek.

EKREM İMAMOĞLU'NA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖZEL UÇAK