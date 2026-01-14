Rabia Karaca’nın İfadesi Ortaya Çıktı: İmamoğlu’nun Uçağı ve Cebeci Döküm İddiaları

Tutuklu sosyal medya fenomeni Rabia Karaca’nın ifadesinde Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu’yla ilgili çarpıcı uçak, döküm sahası ve uyuşturucu iddiaları yer aldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:04
Rabia Karaca’nın İfadesi Ortaya Çıktı: İmamoğlu’nun Uçağı ve Cebeci Döküm İddiaları

Rabia Karaca’nın İfadesi Ortaya Çıktı: İmamoğlu’nun Uçağı ve Cebeci Döküm İddiaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karacanın ifadesi dosyaya girdi. Karaca, ifadesinde Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialarda bulundu; özel uçak, Cebeci maden döküm sahası ve yüksek meblağlı kazanç iddiaları öne çıktı.

Karaca'nın ifadesinden öne çıkanlar

Karaca ifadesinde, tanışma ve ilişkilerine ilişkin olarak şu sözleri kaydetti: "Başımdan geçen kötü bir olayı anlatacağım. Murat Gülibrahimoğlu ile 2022 Nisan ayında C.A. isimli psikolog kız beni tanıştırdı. Bu kız benim üzerimden maddi menfaat elde etti. Murat Gülibrahimoğlu ile çok kez cinsel birliktelik yaşadık ve kendisi İBB’den yüksek miktarlarda para kazanıyordu. Bu paralar ile beni ve arkadaşlarımı kullanıp özel uçaklarda gezdirerek, lüks eşyalar alarak bizleri kandırdı."

Karaca, Fatih Keleş hakkında da sert ifadeler kullandı: "Fatih Keleş çok kötü bir adamdır, çok kez bizim gibi mağdurları kullandı. Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş’e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB’nin Cebeci’deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar."

Uçak, fotoğraflar ve iddiaların detayları

Dosya içindeki fotoğraflarla ilgili sorulara yanıt veren Karaca, uçağa ilişkin iddiaları ayrıntılı anlattı: "5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu’nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde kullandığı arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır. Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu."

Karaca ayrıca fotoğraflar üzerinden tanımlamalar yaptı: "Hatta fotoğrafta sağ tarafta saati gözüken kişi Fatih Keleş’tir." Bir diğer iddiasında ise "6 numaralı fotoğraf, Ekrem’in uçağında seyahatlerimiz, kutlamalarımız olduğunun diğer bir tespitidir" dedi ve fotoğraf numaralarını tek tek teşhis etti.

Uyuşturucu, kumar ve maaş iddiaları

Karaca, döküm sahasından elde edildiği iddia edilen kazançlara ilişkin olarak şunları anlattı: "Döküm sahasından günde 50 milyon kazandıklarını, paraların kimlere dağıtılması gerektiğini konuşuyordu." Uyuşturucu kullanımıyla ilgili itiraflarında ise, "Murat, Ramazan ayında akşamları sadece esrar içerdi. Asla kokain kullanmazdı. Fatih ise esrarı Murat’tan alıp içti."

Kumar iddialarını da aktaran Karaca, yurtdışında kumar oynadıklarını ve masa başında büyük miktarlar kaybedildiğini belirtti: "Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB’den kazandığı paralardı."

Diğer teşhisler ve kişisel pişmanlık

Karaca, tanıştıkları ünlüler ve birlikte bulunduğu kişilere dair de iddialarda bulundu: "Göstermiş olduğunuz voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi idi, ben de Murat’ın sevgilisiydim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Emel Müftüoğlu da bu olaya şahittir" diyerek bazı kişilerin kumar ve sosyal ortamlardaki ilişkilerine dikkat çekti.

İfadesinin sonunda Karaca, kullandığı uyuşturucu maddeler nedeniyle pişmanlığını dile getirdi: "Uyuşturucu kullandığım için derin pişmanlık yaşıyorum. ... Keşke ilk seferde buna ‘dur’ deseydim."

İstanbul’da yürütülen soruşturma ve dosyadaki ifadeler, adli süreç ilerledikçe kamuoyunun gündeminde kalmaya devam edecek.

EKREM İMAMOĞLU'NA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖZEL UÇAK

EKREM İMAMOĞLU'NA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖZEL UÇAK

EKREM İMAMOĞLU'NA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖZEL UÇAK

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bafra'da 25 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
2
Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızı Güvenlik Kamerasında
3
Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
4
Büyükçekmece'de Canlı Yayın Yapan Yayıncı Denize Atlayan Kadını Kurtardı
5
Bilecik Söğüt’te Yol Kontrolünde Şaşırtan Hırsızlık: Elektrik Direği Demirleri Ele Geçirildi
6
Bolu İzzet Baysal'da Klima Tartışması Arbedeye Dönüştü
7
Aydın Özel Harekat'tan Şehit Necati Aygün'ün Kızına Doğum Günü Sürprizi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları