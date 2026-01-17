Şişli'de Motosiklet Kazası: Bariyerlere Çarpan Sürücü S.B. Hayatını Kaybetti

Şişli'de motosiklet bariyerlere çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

Şişli D-100 Otoyolu Edirne istikametinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü feci şekilde yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Kaza, 20.30 sıralarında otoyolun orta şeridinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 NYK 765 plakalı motosikletin sürücüsü S.B., seyir halindeyken hakimiyeti kaybederek önce 07 BEJ 893 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yol kenarına savrularak hızla bariyerlere vurdu.

Kaza sonucu motosiklet kullanılamaz hale gelirken, S.B. olay yerinde hayatını kaybetti. İlk incelemelerde, çarpma anında sürücünün kaskının kafasından çıktığı ve başını bariyerlere vurarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından 2 şerit trafiğe kapandı ve bölgede yoğunlaşan araç trafiği, polis ekiplerinin kontrollü yönlendirmesiyle sağlandı.

Polis ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü S.K.'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü. Hayatını kaybeden S.B.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen motosiklet ise çekiciyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

