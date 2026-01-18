Sakarya Karasu'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza ve müdahale

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı.

Kaza, Yalı Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde gerçekleşti. İstanbul Caddesi’nde seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 34 KRG 896 plakalı otomobil ile E.D.nin kullandığı 54 AD 145 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra her iki sürücü de Karasu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma

Kazaya ilişkin resmi ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

