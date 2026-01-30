Ankara'da Yaya Geçidinde Kaza: Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde Kadın Yaralandı

Ankara Altındağ'da Ahmet Adnan Saygun Caddesi'ndeki yaya geçidinde bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı; olay yerinde müdahale edilip hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:43
Kaza ve ilk müdahale

Ankara'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Altındağ ilçesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına bir otomobil çarptı.

Olay sonrası yaralanan kadın, yağmur altında ambulansın gelmesini bekledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ve sonrası

Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları