Kastamonu'da 'Evimde Uyuşturucu Var' Dedi, Sanık E.A. Tahliye Edildi

Mahkeme, etkin pişmanlık ve savcının mütalaası doğrultusunda "ceza verilmesine yer olmadığı" kararı verdi

Olay, Kastamonu merkezde 29 Nisan 2025 tarihinde meydana geldi. Sokakta baygın halde bulunan bir kişi ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bilinci kapalı bulunan E.A.'yı buldu.

Polis ekiplerinin ifadesine göre, E.A. olay yerinde ve ifade verirken evinde uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi. Sanığın beyanı üzerine merkezdeki evde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve E.A. gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Dava sürecinde, dosyanın ikinci celsesine sanık, avukatı ve tanıklar hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan E.A., "Uzun yıllardır uyuşturucu kullanıyorum. Madde masraflarını karşılayabilmek için internet üzerinden ayakkabı satışı yaptım ancak bu gelir yeterli olmadı. Bu nedenle uyuşturucu temin ederek benimle irtibata geçen kişilere verdim. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Yaklaşık 8 aydır tutukluyum ve bu süreçte uyuşturucudan uzaklaştım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tanık polis memuru İ.K., "Sanık, evinde uyuşturucu madde bulunduğunu bize kendisi söyledi. Tam olarak kendinde değildi. Adresi de sanığın kendi beyanı üzerine tespit ettik" ifadelerini kullandı. Diğer tanık polis memuru K.K. ise, "Uyuşturucu kullanan bir şahıs olduğu yönündeki ihbar üzerine sanığın bulunduğu konuma gittik. Kendisi iyi olmadığını, halüsinasyonlar gördüğünü ve evinin karşıda olduğunu söyledi. Evinde uyuşturucu madde bulunduğunu beyan etti. Savcıya bilgi verilmesinin ardından talimatla evinde arama yapıldı ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Evin adresini sanık kendisi tarif etti" diye konuştu.

Savunmasında E.A., kendisini bulduklarında evini ve evdeki uyuşturucu maddeleri kendisinin bildirdiğini belirterek, "etkin pişmanlık" hükümleri uyarınca hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'nun 192/1 ve 223/4-a maddeleri gereğince atılı suçtan "ceza verilmesine yer olmadığı"na hükmederek sanık E.A.'nın tahliyesine karar verdi.

