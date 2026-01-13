Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 12 Tabanca, 3 Gözaltı

Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Çok sayıda silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltında

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ruhsatsız silah ticareti yapan ve silah bulunduran şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen fiziki ve teknik takipli çalışmalar sonucu şüphelilerin tespiti yapıldı ve operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet dürbün ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı; zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

