Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi

Afyonkarahisar girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 11 bin 982 uyuşturucu hap ele geçirildi; B.İ. ve M.O.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:00
Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi

Şüpheli araçta arama yapıldı, iki zanlı tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar girişinde asayiş ve trafik denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada 11 bin 982 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayın ardından B.İ. ve M.O.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 11 BİN 982 ADET...

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 11 BİN 982 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de 1 kilo 845 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi
2
Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi
3
Anadolu Adliyesi'nde Hakim Silahla Yaralandı
4
Antalya'da Zabıta Kaybolan Cüzdanı Bulup 75 Yaşındaki Fatma Teyzeye Evinde Teslim Etti
5
Tavşanlı'da Ev Yangını: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok
6
Diyarbakır'da Boşaltılan Ali Emiri Ortaokulunda Yangın
7
Kayseri’de midesinde uyuşturucu çıkan İran uyruklu R.A.'ya 15 yıl hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları