Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi

Afyonkarahisar girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 11 bin 982 uyuşturucu hap ele geçirildi; B.İ. ve M.O.K. tutuklandı.