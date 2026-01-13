Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi
Şüpheli araçta arama yapıldı, iki zanlı tutuklandı
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar girişinde asayiş ve trafik denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.
Aramada 11 bin 982 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayın ardından B.İ. ve M.O.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
